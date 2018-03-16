Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
В пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Вашему вниманию все пары данной стадии турнира:
Барселона – Рома
Севилья – Бавария
Ювентус – Реал
Ливерпуль – Манчестер Сити
Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (3 и 4 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 10 и 11 апреля.
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