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Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментариев: 2
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов
uefa.com

В пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию все пары данной стадии турнира:

Барселона – Рома
Севилья – Бавария
Ювентус – Реал
Ливерпуль – Манчестер Сити

Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (3 и 4 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 10 и 11 апреля.

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Теги: Лига чемпионов, жеребьевка, футбол
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Комментариев (2)
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trgvm1    16.03.2018, 14:49
Оценка:  0
trgvm1
форца юве думаю будет месть реал сейчас не стабилен
гость  (аноним)  16.03.2018, 14:04
Оценка:  0
гость
Жаль Ювентус, или это будет чудо.
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