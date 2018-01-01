Английские болельщики нарвались на испанскую полицию после поражения от Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фанаты Челси получили дубинками от испанской полиции в Барселоне Getty Images

Болельщики лондонского Челси, которые решили поддержать своих любимцев на выездной игре против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов, пострадали от местной полиции.

Как сообщает ресурс L'Equipe, между фанатами "аристократов" и правоохранительными органами завязался конфликт. Отмечается, что полицейские выхватывали из толпы выходящих с чаши стадиона болельщиков Челси, после чего в ход шли дубинки.

Руководство Челси заявило, что знает об инциденте и попросило пострадавших связаться с клубом.

Chelsea Football Club is aware of incidents that took place at the stadium in Barcelona last night which affected a number of our supporters, both before and after the match.https://t.co/BJnUzV4N2R — Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 марта 2018 г.

Напомним, что Барселона разбила Челси (3:0) в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА накажет Бешикташ из-за кота, который приостановил матч с Баварией.

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