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Фанаты Челси получили дубинками от испанской полиции в Барселоне

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Английские болельщики нарвались на испанскую полицию после поражения от Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фанаты Челси получили дубинками от испанской полиции в Барселоне
Фанаты Челси получили дубинками от испанской полиции в Барселоне
Getty Images

Болельщики лондонского Челси, которые решили поддержать своих любимцев на выездной игре против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов, пострадали от местной полиции.

Как сообщает ресурс L'Equipe, между фанатами "аристократов" и правоохранительными органами завязался конфликт. Отмечается, что полицейские выхватывали из толпы выходящих с чаши стадиона болельщиков Челси, после чего в ход шли дубинки. 

Руководство Челси заявило, что знает об инциденте и попросило пострадавших связаться с клубом. 

Напомним, что Барселона разбила Челси (3:0) в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что УЕФА накажет Бешикташ из-за кота, который приостановил матч с Баварией. 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Челси, Барселона, вне игры
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