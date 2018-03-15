УЕФА накажет Бешикташ из-за кота, который приостановил матч с Баварией
УЕФА открыл дело против Бешикташа после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Баварии.
Турецкому Бешикташу выдвинули замечания по поводу организации матча. Дисциплинарный комитет отметил в своем рапорте блокировку проходов на трибунах и бросание болельщиками посторонних предметов на газон стадиона. Также в УЕФА вспомнили и о рыжем коте, который выбежал на поле на 51-й минуте игры. Арбитр матча вынужден был остановить матч на несколько минут, пока животное не позволило себя поймать.
Miau. Miau. 🐈 #BJKFCB pic.twitter.com/yPqg6Hzu89— FC Bayern München (@FCBayern) 14 марта 2018 г.
Напомним, что Бавария обыграла в повторном матче Бешикташ со счетом (3:1). Первая встреча между командами завершилась победой немцев (5:0).
Ранее сообщалось, что УЕФА накажет Рому за болл-боя, который пострадал от Феррейры.
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