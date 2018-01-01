Дешевый город между Нью-Йорком и Шанхаем: как УЕФА представляет Киев

Официальный сайт УЕФА представил путеводитель по Киеву, в котором пройдет финал Лиги чемпионов.

На официальном сайте УЕФА опубликовано представление Киева, как города финала Лиги чемпионов.

Согласно сайту, Киев – это город с множеством церквей и зеленых территорий, безопасный и дешевый с населением в 2,8 миллиона человек. Место рождения великих Олега Блохина и Валерия Лобановского.

Город, основанный как торговое поселение, расположен на берегах Днепра и находится практически посередине между Нью-Йорком и Шанхаем.

Сообщается, что по городу курсируют автобусы, троллейбусы, трамваи, а под землей расположена постоянно расширяющаяся система метрополитена, который "славится чистотой и красочной отделкой. Метро - гораздо более быстрый транспорт по сравнению с автобусом, которое вынуждено бороться с городскими пробками".

Гостям столицы Украины рекомендуют пройтись по Андреевскому спуску, Крещатику, Мариинскому парку и Пейзажной аллеи.

Касательно еды, то обозреватели советуют попробовать борщ с пампушками с чесноком, а на второе взять вареники или галушки, а также киевскую перепичку - "особый вид сосиски в тесте, которую продают в единственном месте на углу Крещатика и улицы Хмельницкого и ее легко узнать по огромной очереди".

Также гостям предоставляется небольшой разговорник:

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на финал Лиги чемпионов.