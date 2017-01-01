УЕФА накажет Рому за болл-боя, который пострадал от Феррейры

В УЕФА недовольны тем, что болл-бои медленно подавали мячи в матче Ромы и Шахтера.

УЕФА намерен наказать итальянскую Рому после ответного поединка с Шахтером в Риме в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Оказывается, что дисциплинарный комитет недоволен поведением римских болельщиков, а также работой болл-боев.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Рома получит денежный штраф из-за пиротехники на трибунах Олимпийского стадиона, а также мальчиков, которые медленно подавали мячи после гола Эдина Джеко на 51-й минуте игры.

Напомним, что на одном из таких мальчишек сорвал злость форвард "горняков" Факундо Феррейра, вытолкнув болл-боя за рекламный щит. Позже аргентинец принес свои извинение мальчику.

Напомним, что Шахтер уступил Роме в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

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