Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов: когда и где смотреть
В пятницу, 13 апреля, в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18.
Начало мероприятия запланировано на 13:00 по киевскому времени.
В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов можно на канале Футбол 1. Кроме того, определение пар соперников также покажут российский Матч ТВ и "Матч! Футбол 1". На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов.
В стадию четвертьфинала главного европейского турнира вышли четыре команды, среди них Реал Мадрид (Испания), Ливерпуль (Англия), Рома (Италия) и Бавария (Германия).
На этом этапе жеребьевки не будет сеяных и несеяных команд.
Ранее сообщалось, что 15 марта стартовала продажа билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве.
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