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Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов: когда и где смотреть

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Участники 1/2 финала Лиги чемпионов-2018 узнают своих соперников.
В Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 Лиги чемпионов
В Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 Лиги чемпионов
uefa.com

В пятницу, 13 апреля, в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18.

Начало мероприятия запланировано на 13:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов можно на канале Футбол 1. Кроме того, определение пар соперников также покажут российский Матч ТВ и "Матч! Футбол 1". На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов.

В стадию четвертьфинала главного европейского турнира вышли четыре команды, среди них Реал Мадрид (Испания), Ливерпуль (Англия), Рома (Италия) и Бавария (Германия).

На этом этапе жеребьевки не будет сеяных и несеяных команд.

Ранее сообщалось, что 15 марта стартовала продажа билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве.

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Теги: жеребьевка, жеребьевка Лиги Чемпионов, Лига Чемпионов, футбол
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