Участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2018 узнают своих соперников.

В пятницу, 16 марта, в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/18.

Начало мероприятия запланировано на 13:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов можно на канале Футбол-1. Кроме того, определение пар соперников также покажут российский Матч ТВ и "Матч! Футбол 1". На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В стадию четвертьфинала главного европейского турнира вышли восемь команд, среди них Реал Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Севилья (Испания), Ливерпуль (Англия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Рома (Италия) и Бавария (Германия).

На этом этапе жеребьевки не будут разводить клубы одной национальной ассоциации, а также не будет сеяных и несеяных команд.

Ранее сообщалось, что 15 марта стартовала продажа билетов на финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве.

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