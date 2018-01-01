Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сегодня стартует продажа билетов на финал Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Болельщики смогут подать заявки на покупку билетов с 15:00 по киевскому времени.
Сегодня стартует продажа билетов на финал ЛЧ
Сегодня стартует продажа билетов на финал ЛЧ

В четверг, 15 марта,  в 15:00 стартует прием заявок на покупку билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится на НСК Олимпийский 26 мая.

Заявки на билеты будут принимать в течение недели. Сегодня же будут опубликованы цены на билеты в зависимости от расположения места на трибунах.

Если спрос на билеты будет превышать предложение, то проведут лотерею, в которой примут участие все корректно заполненные заявки.

Отметим, что один человек может подать заявку не более, чем на два билета. УЕФА даст ответ до 6 апреля на электронную почту.

Ранее сообщалось, как можно приобрести билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: финал Лиги Чемпионов, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь