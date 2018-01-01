Сегодня стартует продажа билетов на финал Лиги чемпионов

Болельщики смогут подать заявки на покупку билетов с 15:00 по киевскому времени.

В четверг, 15 марта, в 15:00 стартует прием заявок на покупку билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится на НСК Олимпийский 26 мая.

Заявки на билеты будут принимать в течение недели. Сегодня же будут опубликованы цены на билеты в зависимости от расположения места на трибунах.

Если спрос на билеты будет превышать предложение, то проведут лотерею, в которой примут участие все корректно заполненные заявки.

Отметим, что один человек может подать заявку не более, чем на два билета. УЕФА даст ответ до 6 апреля на электронную почту.

Ранее сообщалось, как можно приобрести билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!