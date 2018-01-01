Конте: Месси – не топ-игрок, а супер топ-игрок

Главный тренер Челси поделился впечатлениями после поражения его команды от Барселоны.

Антонио Конте поделился впечатлениями от поражения своей команды от Барселоны в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Исход двух матчей решил Лионель Месси. Мы говорим о лучшем игроке мира. Мы говорим о лучшем игроке мира. Он ежегодно забивает 60 голов. Здесь речь идет не о топ-игроке, а о супер топ-игроке.

Нам немного повезло в этих двух матчах. Мы четыре раза за две встречи угодили в штангу. Никаких сожалений у нас нет. Я могу быть доволен отношением к делу. Парни отдали сегодня все силы. Поражения 3:0 мы не заслуживали", – приводит слова итальянского специалиста BBC.

Напомним, Барселона забила Челси три безответных мяча и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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