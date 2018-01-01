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Полузащитник Барселоны сломал палец на ноге в матче с Челси

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Серхио Бускетс пропустит три недели из-за травмы.
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Getty Images

Барселона на своем поле обыграла Челси со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время поединка полузащитник “сине-гранатовых“ Серхио Бускетс столкнулся с Оливье Жиру и получил травму. Испанец покинул поле на 61-й минуте встречи.

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Как сообщает официальный сайт Барселоны, медицинское обследование выявило у 29-летнего футболиста перелом фаланги мизинца правой ноги.

Сообщается, что хавбек пропустит около трех недель и, следовательно, не сыграет за сборную, а также может пропустить матчи чемпионата Испании против Атлетика, Севильи и Леганеса.

Напомним, игроки Барселоны нанесли меньше всех ударов в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: Серхио Бускетс, Барселона, Лига Чемпионов, чемпионат Испании по футболу, травма
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