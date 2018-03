Юбка для Куртуа: голкипера Челси высмеяли за два пропущенных гола между ног

Барселона спокойно справилась с Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы забили три безответных гола, два из которых на счету Лионеля Месси.

Примечательно, что голкипер "синих" пропустил оба мяча от аргентинца между ног, после чего был вознагражден огромным количеством мемов.

Когда Куртуа увидит в следующий раз Месси

When Courtois sees Messi next... pic.twitter.com/3fnXf2ScPi

Самолеты, которые могут приземлиться между ног Куртуа

The amount of planes that can land between courtois's legs 😂😂😂. pic.twitter.com/F2LAp7fc4t