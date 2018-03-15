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Игроки Барселоны нанесли меньше всех ударов в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Несмотря на это, команда уверенно вышла в четвертьфинал турнира.
Игроки Барселоны нанесли меньше всех ударов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Игроки Барселоны нанесли меньше всех ударов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Игроки Барселоны нанесли меньше всех ударов в 1/8 финала Лиги чемпионов (16 за 2 матча), но при этом продемонстрировали прекрасную эффективность при реализации моментов.

В среднем на один гол каталонцы затратили всего 4 удара. По данным InStat, меньше на этой стадии потребовалось только игрокам Манчестер Сити (3,8 удара). На третьем месте Ювентус (4,3).

Футболисты Челси в двухматчевом противостоянии с Барселоной 4 раза пробили в каркас ворот. В нынешнем розыгрыше турнира на счету Челси 6 таких попаданий – больше чем у кого-либо. Немногим меньше у Реала, Барселоны и Манчестер Юнайтед – по 4 удара в каркас ворот в этой ЛЧ. Из игроков чаще всех не везло нападающему Челси Виллиану. Бразилец три раза попадал в штангу или перекладину.

Барселона продемонстрировала лучшую точность ударов в 1/8 Лиги чемпионов (63% в створ). На втором месте по этому показателю Манчестер Сити (58%), на третьем – Рома (50%). Реже всех попадали в створ игроки Манчестер Юнайтед и Челси (23% и 24% соответственно). 

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси стал лучшим игроком ответного матча против Челси. Помимо того что аргентинец забил два мяча и отдал голевой пас, он стал лидером по количеству созданных голевых моментов (4), успешных обводок (9) и точных острых передач (4).

Ранее сообщалось, что Барселона уверенно обыграла Челси и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Теги: Барселона, Челси, статистика, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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