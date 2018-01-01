Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде: Иметь в составе такого игрока, как Месси, – роскошь

Комментариев: 0
Наставник Барселоны прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от победы над Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 4:1 по сумме двух матчей). 

"У Челси много выдающихся игроков, матч получился захватывающий. 

В первом матче они дважды попали в штангу, но мы имели явное преимущество. Сегодня мы тоже сыграли здорово, держали мяч, но и соперник был крайне опасен.

Челси доказал, что является опасным соперником, имеющим в своём составе очень сильных игроков. 

Что касается Месси, то иметь такого игрока у себя в команде – это роскошь. Он может забить из любой позиции и помочь команде в любой ситуации", – приводит слова Вальверде Football Espana.

Ранее сообщалось, что Барселона уверенно обыграла Челси и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Челси, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь