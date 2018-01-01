Вальверде: Иметь в составе такого игрока, как Месси, – роскошь
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от победы над Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 4:1 по сумме двух матчей).
"У Челси много выдающихся игроков, матч получился захватывающий.
В первом матче они дважды попали в штангу, но мы имели явное преимущество. Сегодня мы тоже сыграли здорово, держали мяч, но и соперник был крайне опасен.
Челси доказал, что является опасным соперником, имеющим в своём составе очень сильных игроков.
Что касается Месси, то иметь такого игрока у себя в команде – это роскошь. Он может забить из любой позиции и помочь команде в любой ситуации", – приводит слова Вальверде Football Espana.
Ранее сообщалось, что Барселона уверенно обыграла Челси и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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