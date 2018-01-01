Барселона – Челси 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Лионель Месси и компания разбили Челси на Камп Ноу. Смотрите видео голов и обзор матча.

Барселона не заметила Челси в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на родном Камп Ноу. А Лионель Месси записал на свой счет дубль и результативный пас. К слову, первый гол аргентинца в ворота Тибо Куртуа стал для него самым быстрым в карьере.

Барселона – Челси 3:0 (первый матч – 1:1)

Голы: 1:0 – 3 Месси, 2:0 – 20 Дембеле, 3:0 – 63 Месси.

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Серджи Роберто, Иньеста (Паулиньо, 56), Бускетс (Андре Гомеш, 61), Дембеле (Алеиш Видаль, 67), Месси, Суарес.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Виллиан, Фабрегас, Азар (Педро, 82), Канте, Алонсо, Жиру (Мората, 67).

Предупреждения: Серджи Роберто (22), Виллиан (45), Жиру (49), Алонсо (75).

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!