Месси отличился в ворота Челси самым быстрым голом в карьере
Лионель Месси открыл счет в ответном матче против Челси уже на третьей минуте игры. Аргентинец ворвался в штрафную и с острого угла пустил мяч "между ног" голкиперу Челси Тибо Куртуа.
Аналитики ресурса Opta навели справки и выяснили, что этот гол стал самым быстрым для Месси в его карьере.
02:08 - Lionel Messi has scored the fastest goal of his career (Barcelona and Argentina). Ray. pic.twitter.com/CcGY4InWmy— OptaJose (@OptaJose) 14 марта 2018 г.
Кроме того эксперты подсчитали, что аргентинец второй игрок после Криштиану Роналду, который покорил отметку в сто голов в Лиге чемпионов.
100 - Lionel Messi is the second player in Champions League history to score 100 goals, after Cristiano Ronaldo (117). Milestone. pic.twitter.com/BDFRj9xWPI— OptaJose (@OptaJose) 14 марта 2018 г.
Отметим, что Барселона разбила Челси (3:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Месси отметился дублем и отдал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Месси показал первое фото с новорожденным сыном.
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