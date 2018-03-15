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Месси отличился в ворота Челси самым быстрым голом в карьере

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Лионель Месси отметился дублем в ворота лондонского Челси.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лионель Месси открыл счет в ответном матче против Челси уже на третьей минуте игры. Аргентинец ворвался в штрафную и с острого угла пустил мяч "между ног" голкиперу Челси Тибо Куртуа.

Аналитики ресурса Opta навели справки и выяснили, что этот гол стал самым быстрым для Месси в его карьере.

Кроме того эксперты подсчитали, что аргентинец второй игрок после Криштиану Роналду, который покорил отметку в сто голов в Лиге чемпионов.

Отметим, что Барселона разбила Челси (3:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Месси отметился дублем и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Месси показал первое фото с новорожденным сыном.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона
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