Барселона уверенно обыграла Челси и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дубль Лионеля Месси и гол Усмана Дембеле принесли Барселоне путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Барселона без особых проблем обыграла Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе Камп Ноу и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Уже к 20-й минуте команда Антонио Конте уступала в два мяча: сперва Лионель Месси с острого угла удачно послал мяч между ног Тибо Куртуа, а затем аргентинец блестяще ассистировал Усману Дембеле.

В середине второго тайма Месси оформил дубль, вновь удачно пробив в "домик" киперу гостей. И на этом, в принципе, надежды лондонцев на выход в следующую стадию турнира испарились.

В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, каталонская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а Челси свое участие в турнире закончил.

Барселона – Челси 3:0 (первый матч – 1:1)

Голы: 1:0 – 3 Месси, 2:0 – 20 Дембеле, 3:0 – 63 Месси.

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Серджи Роберто, Иньеста (Паулиньо, 56), Бускетс (Андре Гомеш, 61), Дембеле (Алеиш Видаль, 67), Месси, Суарес.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Виллиан, Фабрегас, Азар (Педро, 82), Канте, Алонсо, Жиру (Мората, 67).

Предупреждения: Серджи Роберто (22), Виллиан (45), Жиру (49), Алонсо (75).

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