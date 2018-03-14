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Лига чемпионов: стали известны все участники 1/4 финала

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Две из этих команд сыграют в финале в Киеве на НСК Олимпийский.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
uefa.com

В среду, 14 марта, были сыграны последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов после чего определились все четвертьфиналисты.

В восьмерку сильнейших клубов Европы попали Барселона (Испания), Реал Мадрид (Испания), Севилья (Испания), Ливерпуль (Англия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Рома (Италия) и Бавария (Германия).

При жеребьевке 1/4 финала не будет сеяных и несеяных команд, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов состоится в пятницу, 16 марта. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени. Помогать проводить жеребьевку будет Андрей Шевченко.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

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Теги: Лига Чемпионов, футбол
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