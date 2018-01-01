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Бешикташ – Бавария 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Мюнхенская Бавария повторно обыграла Бешикташ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.
Бавария в повторном матче обыграла Бешикташ
Бавария в повторном матче обыграла Бешикташ
Getty Images

Мюнхенская Бавария в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла турецкий Бешикташ (1:3). Чемпионы Германии без особых проблем прошли в четвертьфинал.

Бешикташ – Бавария 1:3

Голы: Вагнер Лав, 59 – Алькантара, 18, Генюль, 46 (автогол), Вагнер, 84

Бешикташ: Зенгин – Медель, Эркин, Генюль – Куарежма, Озъякуп, Арслан (Хатчинсон, 60), Уйсал, Ленс (Талиска, 60), Пектемек – Вагнер Лав (Бабел, 75).

Бавария: Ульрайх – Хуммельс (Зюле, 46), Боатенг, Алаба, Мартинес – Видаль, Алькантара (Хамес, 35), Рибери, Рафинья, Мюллер – Левандовски (Вагнер, 68).

Предупреждения: Хуммельс Боатенг, Рафинья, Хатчинсон, Озъякуп.

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Теги: Бешикташ, Бавария, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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