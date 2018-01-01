Бешикташ – Бавария 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Мюнхенская Бавария повторно обыграла Бешикташ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бавария в повторном матче обыграла Бешикташ Getty Images

Мюнхенская Бавария в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла турецкий Бешикташ (1:3). Чемпионы Германии без особых проблем прошли в четвертьфинал. Бешикташ – Бавария 1:3 Голы: Вагнер Лав, 59 – Алькантара, 18, Генюль, 46 (автогол), Вагнер, 84 Бешикташ: Зенгин – Медель, Эркин, Генюль – Куарежма, Озъякуп, Арслан (Хатчинсон, 60), Уйсал, Ленс (Талиска, 60), Пектемек – Вагнер Лав (Бабел, 75). Бавария: Ульрайх – Хуммельс (Зюле, 46), Боатенг, Алаба, Мартинес – Видаль, Алькантара (Хамес, 35), Рибери, Рафинья, Мюллер – Левандовски (Вагнер, 68). Предупреждения: Хуммельс Боатенг, Рафинья, Хатчинсон, Озъякуп.

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