Бавария повторно обыграла Бешикташ

Мюнхенский клуб оформил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Фактически это было понятно после первого матча с Бешикташем, выигранного мюнхенским клубом 5:0.

В ответном матче с Стамбуле Бешикташ пытался сыграть достойно и для этого в целом больше владел мячом, но до перерыва создать хоть сколь-нибудь опасный момент у ворот Ульрайха туркам не удалось.

Бавария же на пару мячей наиграла и один шанс использовала. Тьяго Алькантара на 18-й минуте замкнул подачу Мюллера на дальней штанге.

Второй тайм начался с еще одного гола Баварии, когда Гекхан Генюл головой в красивом падении срезал мяч в сетку своих ворот после подачи Рафиньи с правого фланга.

Гол не повлиял на ход игры – команды продолжали активно перемещаться по полю, но по-настоящему острых моментов было немного. И все же Бешикташ очень хотел забить и за желание судьба хозяевам отплатила. Алаба на ровном месте потерял мяч на фланге, Генюл справа сразу отдал на Вагнер Лава, который в падении при обыгрыше Ульрайха послал мяч в сетку.

Но последнее слово было за игроками Баварии. Вышедший на замену Вагнер на 84-й минуте отправил мяч в пустые ворота после передачи Алабы.