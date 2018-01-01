Курьезный эпизод произошел в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч Бешикташа с Баварией прервался из-за кота, который выбежал на поле Getty Images

В среду, 14 марта, в Стамбуле местный Бешикташ принимает мюнхенскую Баварию в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч в Германии завершился победой команды Юппа Хайнкесса со счетом 5:0).

На 51 минуте матча произошел курьезный эпизод – на поле выбежал кот. В связи с этим судья остановил матч. Домашнее животное походило около углового флажка и позволило себя поймать, после чего матч продолжился.

Ранее сообщалось, что турецкий фанат признался в любви Кравцу, назвав его классным голкипером.

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