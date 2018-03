Нелепая отмазка Моуринью после вылета из Лиги чемпионов стала хитом в Сети

Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Севилье на Олд Траффорд, однако Жозе Моуринью вспомнил о Ливерпуле.

Манчестер Юнайтед уступил на Олд Траффорд Севилье (1:2) и покинул плей-офф Лиги чемпионов после первого же раунде. Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью в послематчевом интервью зачем-то вспомнил о Ливерпуле, который сумел-таки выйти в четвертьфинал.

"Ливерпуль остался в Лиге чемпионов, но его нет в Кубке Англии. Таков футбол, такова жизнь. Завтра настанет другой день, в субботу нас ждет другой матч", – заявил португальский специалист.

Нелепейшая оговорка позволила Моуринью стать королем в Twitter, так как болельщики моментально обсмеяли высказывание Жозе.

Mourinho “Liverpool has Champions League but no FA Cup” pic.twitter.com/nZbLv2rseA — Rhys Lewis (@Rhysiii1) 13 марта 2018 г.

"Попытка Моуринью бросить тень на Ливерпуль за вылет из Кубка Англии – это хит на все времена".

Mourinho throwing shade on Liverpool for being out of the FA Cup is an all timer. — Rafter Man (@MikeB_702) 14 марта 2018 г.

"Он действительно особенный".

“Liverpool have their Champions League but they don’t have the FA Cup”- Jose Mourinho 2018



He really is the special one. #LFC — L (@GomzBlock) 13 марта 2018 г.

"Мы можем попасть на Барселону, Реал, Баварию или Ювентус в эту пятницу, но это ничего. Ведь Юнайтед в эти выходные может попасть на Уиган или Саутгемптон в Кубке".

Mourinho: “Liverpool has the Champions League but not the FA Cup.”



Shit, we could draw Barcelona, Madrid, Bayern or Juventus this Friday, but hey ho, that’s nothing... United could draw Wigan or Southampton in the FA Cup this weekend 😱😱😱 pic.twitter.com/L0evHCUFSF — Rousing The Kop (@RousingTheKop) 13 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что экстравагантная прическа Маруана Феллайни вдохновила болельщиков на забавные мемы.

