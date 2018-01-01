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Шахтер впервые за три года ни разу не попал в створ ворот в матче Лиги чемпионов

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В последний раз подобный провал "горняки" совершили в выездном матче против мадридского Реала в 2015 году.
Шахтер проиграл Роме и покинул Лигу чемпионов
Шахтер проиграл Роме и покинул Лигу чемпионов
ФК Шахтер

Игроки Шахтера не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Ромы в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов, который проходил в Риме.

Согласно статистике, в последний раз подобный антирекорд "горняки" совершили в выездном матче против мадридского Реала (0:4) 15 сентября 2015 года.

Напомним, Шахтер уступил Роме в ответном матче Лиги чемпионов (1:0) и покинул турнир.

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Теги: Шахтер, Рома, Лига Чемпионов
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