Тотти – о Роме: Мы стали одной из восьми лучших команд Европы, отличный результат
Легенда Ромы прокомментировал результат римлян в матче против донецкого Шахтера.
Бывший игрок Ромы Франческо Тотти поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов Рома – Шахтер.
Тотти лично присутствовал на поединке и остался доволен результатом.
"Отличный результат. Потрясающая Рома. Мы в числе восьми лучших команд Европы и двигаемся в следующий раунд", – написал Тотти в своем Twitter.
Grandissimo risultato, grandissima Roma, tra le migliori 8 d'Europa. Andiamo avanti un passo alla volta! 💪🏻 #DajeRoma #RomaShakhtar— Francesco Totti (@Totti) March 13, 2018
Ранее сообщалось, что Рома обыграла Шахтер со счетом 1:0 и вышла в следующий этап Лиги чемпионов.
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