Тотти – о Роме: Мы стали одной из восьми лучших команд Европы, отличный результат

Легенда Ромы прокомментировал результат римлян в матче против донецкого Шахтера.

Бывший игрок Ромы Франческо Тотти поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов Рома – Шахтер.

Тотти лично присутствовал на поединке и остался доволен результатом.

"Отличный результат. Потрясающая Рома. Мы в числе восьми лучших команд Европы и двигаемся в следующий раунд", – написал Тотти в своем Twitter.

Grandissimo risultato, grandissima Roma, tra le migliori 8 d'Europa. Andiamo avanti un passo alla volta! 💪🏻 #DajeRoma #RomaShakhtar — Francesco Totti (@Totti) March 13, 2018

Ранее сообщалось, что Рома обыграла Шахтер со счетом 1:0 и вышла в следующий этап Лиги чемпионов.

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