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Тотти – о Роме: Мы стали одной из восьми лучших команд Европы, отличный результат

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Легенда Ромы прокомментировал результат римлян в матче против донецкого Шахтера.
Франческо Тотти
Франческо Тотти
Getty Images

Бывший игрок Ромы Франческо Тотти поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов Рома – Шахтер.

Тотти лично присутствовал на поединке и остался доволен результатом.

"Отличный результат. Потрясающая Рома. Мы в числе восьми лучших команд Европы и двигаемся в следующий раунд", – написал Тотти в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Рома обыграла Шахтер со счетом 1:0 и вышла в следующий этап Лиги чемпионов.

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Теги: Франческо Тотти, Рома, Шахтер, Лига чемпионов
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