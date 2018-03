Форвард Манчестер Юнайтед забил 200-й гол в карьере

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку на 84-й минуте забил гол в ворота Севильи, однако это не спасло команду от вылета из турнира.

Для бельгийского форварда этот гол стал юбилейным в карьере. 24-летний нападающий забил 200-й мяч в играх за клубы и сборную. Больше всего голов Лукаку забил, защищая цвета Эвертона, - 87.

200 (!) @RomeluLukaku9 scores his 200th career goal for club and country@rscanderlecht : 41@WBA : 17@Everton : 87@ManUtd :24@BelRedDevils :31