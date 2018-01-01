Бутко: Шансы были, вот только не вышло реализовать

Защитник Шахтера поделился мнением об итоге ответного матча 1/8 финала ЛЧ против Ромы.

Защитник донецкого Шахтера прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

"Обидное поражение. Хотели действовать иначе, быть надежнее в защите, но допустили только одну серьезную ошибку и поплатились за нее.

Никто не ставил задачу сыграть по нулям. Конечно, мы стремились не пропустить, однако понимали, что нужно забивать, чтобы чувствовать себя уверенно.

Шансы были, вот только не вышло реализовать. Можно было вытянуть этот матч, но после удаления уже было очень тяжело", – цитирует игрока официальный сайт "горняков".

Напомним, что Шахтер не сумел навязать борьбу Роме и покинул Лигу чемпионов.

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