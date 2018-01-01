Барселона – Челси: анонс матча Лиги чемпионов

Барселона сойдется с Челси в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каталонская Барселона и Челси оспорят последнею путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В матче трехнедельной давности "сине-гранатовые" сумели-таки добить ничью на Стэмфорд Бридж, уступая по ходу встречи. Напомним, что впервые в матчах против Челси отличился голом Лионель Месси. Для этого аргентинцу потребовалось девять поединков против лондонцев.

После того матча Антонио Конте заявил, что Барселона следовала тому плану, который Челси для них приготовил. А вот наставник каталонцев отметил атаку "аристократов". Накануне ответной встречи Эрнесто Вальверде выделил из состава Челси бразильца Виллиана, заявив, что вингер находится в своей лучшей форме в нынешнем сезоне.

В перерыве от лигочемпионских дел Барселона продолжила свою гегемонию во внутреннем чемпионате. Подопечные Вальверде обыграли ближайшего преследователя – мадридский Атлетико (1:0), однако умудрились потерять очки в матче с Жироной (1:1).

Челси уступил двум манчестерским клубам: сперва Юнайтед (1:2), а в следующем туре и Сити (0:1). Правда, "синие" на прошлых выходных сумели прервать свою черную полосу, добыв победу над Кристал Пэлас (2:1).

Ориентировочные составы

Барселона: Тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба – Паулинью, Ракитич, Бускетс, Гомеш – Месси, Суарес.

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Виллиан, Педро, Азар.

Не сыграют: Семеду – Баркли, Луиз.

Под вопросом: Иньеста.

Аналитики из bet 365 видят явным фаворитом грядущего противостояния хозяйскую команду. Так, ставки на победу Барселоны принимаются с коэффициентом 1.39. Успех Челси оценивается в 8.75. Ничья – 5.0.

Мнение редакции iSport.ua: вряд ли кто-то будет отрицать прекрасную форму нынешней Барселоны, а вот Челси переживает кризис "второго сезона". Команда Антонио Конте никак не может отыскать свои игровые ритмы, и кажется явным андердогом грядущего поединка. Лондонцы, скорее всего, попадут в свою стихию – игра на контратах. Тем самым, знатно попортят нервы обороне каталонцев. Несмотря на это, предположим трудовую победу Барселоны – 2:1.

Напомним, что ответный матч Барселона – Челси состоится в среду, 14-го марта, в Испании на стадионе Камп Ноу. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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