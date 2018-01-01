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Экс-тренер Кристал Пэлас подвергнул критике Моуринью за вылет из ЛЧ

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Франк де Бур жестко высказался в адрес трансферной политики Жозе Моуринью, которая не помогла МЮ выйти в 1/4 финала ЛЧ.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Голландский тренер Франк де Бур, который раньше тренировал Кристал Пэлас, раскритиковал главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после вылета английской команды из Лиги чемпионов.

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“Моуринью может беспрепятственно говорить, что я - худший тренер в чемпионате Англии, но сегодня именно он является тем тренером, который за свою карьеру потратил почти миллиард фунтов на состав команды, и при этом его подопечные играют вот так“, - цитирует де Бура beIN Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Севилье со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из борьбы за трофей. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор поединка.

Ранее сообщалось, что голландский специалист Франк де Бур выразил беспокойство, что тренером Рашфорда является Жозе Моуринью.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол, Франк де Бур, критика
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