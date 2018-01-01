Экс-тренер Кристал Пэлас подвергнул критике Моуринью за вылет из ЛЧ

Франк де Бур жестко высказался в адрес трансферной политики Жозе Моуринью, которая не помогла МЮ выйти в 1/4 финала ЛЧ.

Голландский тренер Франк де Бур, который раньше тренировал Кристал Пэлас, раскритиковал главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после вылета английской команды из Лиги чемпионов.

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“Моуринью может беспрепятственно говорить, что я - худший тренер в чемпионате Англии, но сегодня именно он является тем тренером, который за свою карьеру потратил почти миллиард фунтов на состав команды, и при этом его подопечные играют вот так“, - цитирует де Бура beIN Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Севилье со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из борьбы за трофей. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор поединка.

Ранее сообщалось, что голландский специалист Франк де Бур выразил беспокойство, что тренером Рашфорда является Жозе Моуринью.

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