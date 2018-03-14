Феррейра: Хотел извиниться перед болбоем, но он ушел домой

Нападающий Шахтера сожалеет об инциденте с болбоем во время матча Лиги чемпионов против Ромы.

Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра прокомментировал инцидент с болбоем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер (1:0).

"Я не хотел наносить вред мальчику, а быстрее забрать мяч. С моей стороны не было никакого злого умысла. Был агрессивный матч и я хотел быстрее его продолжить.

После встречи я разговаривал с футболистами Ромы и извинился. Я даже хотел извиниться перед этим болбоем, но мне сказали, что он ушел домой", – сказал Факундо.

Напомним, что Феррейра сыграл против болбоя словно тафгай, выбив мальчика с поля.