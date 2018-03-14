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Феррейра: Хотел извиниться перед болбоем, но он ушел домой

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Нападающий Шахтера сожалеет об инциденте с болбоем во время матча Лиги чемпионов против Ромы.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
ФК Шахтер

Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра прокомментировал инцидент с болбоем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер (1:0).

"Я не хотел наносить вред мальчику, а быстрее забрать мяч. С моей стороны не было никакого злого умысла. Был агрессивный матч и я хотел быстрее его продолжить.

После встречи я разговаривал с футболистами Ромы и извинился. Я даже хотел извиниться перед этим болбоем, но мне сказали, что он ушел домой", – сказал Факундо.

Напомним, что Феррейра сыграл против болбоя словно тафгай, выбив мальчика с поля.

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Теги: Факундо Феррейра, Шахтер, болбой, инцидент, извинение, Рома, Лига Чемпионов, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.03.2018, 09:46
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гость
Хотел извиниться перед долбоем))) аххаааааааа. Лютый ржач
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