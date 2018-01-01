Бешикташ – Бавария: анонс матча Лиги чемпионов

Бешикташ примет на своем поле Баварию в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бешикташ попробует "сохранить лицо" в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Первая встреча завершилась погромом турецкой команды на Альянц-Арене – 5:0. По правде говоря, в том матче все завершилось для Бешикташа еще на 16-й минуте игры, когда экс-защитник Динамо Домагой Вида заработал красную карточку за неаккуратный подкат на Роберте Левандовски. Далее польский форвард и Томас Мюллер записали по дублю на свои счета, а еще одним голом отметился Кингсли Коман.

Перед повторной встречей в Стамбуле главный тренер местной команды Шенол Гюнеш трезво оценил шансы своих подопечных, заявив, что для Бешикташа грядущий матч станет последним в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако "черные орлы" не намерены позориться перед родными болельщиками и готовы показать свой лучший футбол.

Также накануне поединка против Баварии 65-летней специалист заявил, что скучный футбол – оскорбление болельщиков и работы тренера. Можно предположить, что футболисты Бешикташа попробуют с первых минут пойти в атаку. Да и вообще будут стараться играть в открытый футбол.

Мюнхенцы размялись в матче прошедшего уик-энда с Гамбургом, прибив своего соперника со счетом 6:0. Отметим, что команду Юппа Хайнкеса через один-два тура можно будет поздравлять с очередным чемпионством. Как бы ранний чемпионский титул не сыграл с футболистами Баварии злую шутку уже в еврокубковой кампании. Если же Бавария уже в марте оформит победу в Бундеслиге, немецкому специалисту будет все сложнее поддерживать команду на пике формы, а также искать мотивацию для футболистов.

Ориентировочный состав

Бешикташ: Фабри – Генюл, Медель, Уйсал, Адриано – Хатчинсон, Арслан, Куарежма, Талиска, Бабель – Негредо.

Бавария: Ульрайх – Рафинья, Хуммельс, Зюле, Алаба – Алькантара, Видаль, Мартинес – Роббен, Левандовски, Рибери.

Не сыграют: Пепе, Вида, Тошич – Нойер, Коман.

Под вопросом: Хамес, Толиссо.

Что же касается букмекеров, то аналитики из bet 365 отдают свое предпочтение гостевой команде. Так, ставки на победу Баварии принимаются с коэффициентом 1.57. Возможный успех Бешикташа оценивается в 5.75. Ничья – 4.59.

Мнение редакции iSport.ua: в будущем матче Баварии ничего не нужно, а вот Бешикташ будет биться за положительный результат на глазах у своих болельщиков. Предположим ничью – 1:1.

Напомним, что матч Бешикташ – Бавария состоится в среду, 14-го марта, в Стамбуле. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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