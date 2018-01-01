Степаненко: В конце матча было два момента, когда мы могли сравнять

Игрок Шахтера поделился мнением об ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко считает, что горняки могли как минимум не проиграть Роме в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (0:1).

"Мы готовились к этой игре и знали, что Рома будет играть так, как сегодня. Пропустили из-за грубой ошибки. Игрок Ромы отдал пас из центра поля нерабочей ногой, и Джеко забил. В конце матча было два момента, когда мы могли сравнять, но, к сожалению, этого не произошло.

Мы недостаточно агрессивно сыграли в атаке, надо было острее действовать у штрафной соперника", – сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что Шахтер не сумел навязать борьбу Роме и покинул Лигу чемпионов.

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