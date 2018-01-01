Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Степаненко: В конце матча было два момента, когда мы могли сравнять

Комментариев: 0
Игрок Шахтера поделился мнением об ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.
Тарас Степаненко в матче против Ромы
Тарас Степаненко в матче против Ромы
ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко считает, что горняки могли как минимум не проиграть Роме в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (0:1).

"Мы готовились к этой игре и знали, что Рома будет играть так, как сегодня. Пропустили из-за грубой ошибки. Игрок Ромы отдал пас из центра поля нерабочей ногой, и Джеко забил. В конце матча было два момента, когда мы могли сравнять, но, к сожалению, этого не произошло.

Мы недостаточно агрессивно сыграли в атаке, надо было острее действовать у штрафной соперника", – сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что Шахтер не сумел навязать борьбу Роме и покинул Лигу чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Рома, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь