Феррейра сыграл против болбоя словно тафгай, выбив мальчика с поля
Форвард Шахтера грубо сыграл против парня, который подает мячи.
Аргентинский легионер донецкого Шахтера Факундо Феррейра не справился с нервами во время матча с Ромой и хоккейным приемом "вышвырнул" боллбоя за рекламный щит, после чего спровоцировал небольшую потасовку на поле.
В результате инцидента нападающий получил всего желтую карточку.
Напомним, что Шахтер уступил в выездном матче итальянской Роме (0:1), и по сумме двух встреч покинул плей-офф Лиги чемпинов.
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