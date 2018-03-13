Феррейра сыграл против болбоя словно тафгай, выбив мальчика с поля

Форвард Шахтера грубо сыграл против парня, который подает мячи.

Факундо Феррейра в матче с Ромой ФК Шахтер

Аргентинский легионер донецкого Шахтера Факундо Феррейра не справился с нервами во время матча с Ромой и хоккейным приемом "вышвырнул" боллбоя за рекламный щит, после чего спровоцировал небольшую потасовку на поле.

В результате инцидента нападающий получил всего желтую карточку.

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) Мар 13, 2018 в 2:50 PDT

Напомним, что Шахтер уступил в выездном матче итальянской Роме (0:1), и по сумме двух встреч покинул плей-офф Лиги чемпинов.

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