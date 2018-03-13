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Феррейра сыграл против болбоя словно тафгай, выбив мальчика с поля

Комментариев: 3
Форвард Шахтера грубо сыграл против парня, который подает мячи.
Факундо Феррейра в матче с Ромой
Факундо Феррейра в матче с Ромой
ФК Шахтер

Аргентинский легионер донецкого Шахтера Факундо Феррейра не справился с нервами во время матча с Ромой и хоккейным приемом "вышвырнул" боллбоя за рекламный щит, после чего спровоцировал небольшую потасовку на поле.

В результате инцидента нападающий получил всего желтую карточку.

Напомним, что Шахтер уступил в выездном матче итальянской Роме (0:1), и по сумме двух встреч покинул плей-офф Лиги чемпинов.

Смотрите также реакцию соцсетей на поражение "горняков".

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Теги: Факундо Феррейра, Шахтер, Рома, Лига Чемпионов
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 09:45
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гость
Угарнул
гость  (аноним)  14.03.2018, 09:19
Оценка:  0
гость
ну фк "гудок" донбаса" привык что им все дозволено потому что пвелко и все ффу давно сидит на зарплате у колодаской сволочи ахметова! И в этом эпизоде просто почувствовал себя как дома!
гость  (аноним)  14.03.2018, 07:14
Оценка:  0
гость
Стадо кротов!
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