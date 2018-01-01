Тренер Ромы о победе над Шахтером: У меня аж мурашки по коже бегают

Ди Франческо назвал невероятным результат матча с Шахтером.

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Шахтером.

"Мои футболисты сегодня если и не сыграли матч всей своей жизни, то были близки к этому. Это невероятный результат!

Несмотря на сложные времена, мы проводим отличный сезон, прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У меня аж мурашки по коже бегают, как, думаю, и у наших болельщиков.

Буквально несколько дней назад говорили с Монтеллой (тренер Севильи – прим.) и подумали, что мы могли бы встретиться в финале. Будем надеяться, это был знак нам. На самом деле мне не так важно, против кого играть в следующей стадии. Сперва надо просто осознать, что мы идем дальше", – сказал Ди Франческо.

Напомним, что Шахтер уступил в выездном матче итальянской Роме (0:1), и по сумме двух встреч покинул плей-офф Лиги чемпинов.

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