Барселона – Челси 3:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Челси (первый матч в Лондоне завершился вничью 1:1).
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех лондонского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу Челси – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.
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|Челси
|1:0
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|Чемпионат Англии
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|4:0
Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Челси состоится 14 марта на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Челси, которая будет доступная в этой статье 14 марта начиная с 21:45.
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