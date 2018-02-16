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Барселона – Челси 3:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Барселона примет Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Барселона – Челси, который состоится 14 марта.
Барселона – Челси: онлайн трансляция матча
Барселона – Челси: онлайн трансляция матча
Getty Images

Барселона в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Челси (первый матч в Лондоне завершился вничью 1:1).

 

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех лондонского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу Челси – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Последние результаты Барселоны

10.03.2018Чемпионат ИспанииМалагаБарселона0:2
07.03.2018Товарищеский матчБарселонаЭспаньол0:0
04.03.2018Чемпионат ИспанииБарселонаАтлетико1:0
01.03.2018Чемпионат ИспнаииЛас-ПальмасБарселона1:1
24.02.2018Чемпионат ИспанииБарселонаЖирона6:1

Последние результаты Челси

10.03.2018Чемпионат АнглииЧелсиХалл Сити2:1
04.03.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиЧелси1:0
25.02.2018Чемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедЧелси2:1
20.02.2018Лига чемпионовЧелсиБарселона1:1
16.02.2018Кубок АнглииЧелсиХалл Сити4:0

Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Челси состоится 14 марта на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Челси, которая будет доступная в этой статье 14 марта начиная с 21:45.

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Теги: Челси, Барселона, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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