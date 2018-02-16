Барселона – Челси 3:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона примет Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Барселона – Челси, который состоится 14 марта.

Барселона в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Челси (первый матч в Лондоне завершился вничью 1:1).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех лондонского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу Челси – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Последние результаты Барселоны 10.03.2018 Чемпионат Испании Малага Барселона 0:2 07.03.2018 Товарищеский матч Барселона Эспаньол 0:0 04.03.2018 Чемпионат Испании Барселона Атлетико 1:0 01.03.2018 Чемпионат Испнаии Лас-Пальмас Барселона 1:1 24.02.2018 Чемпионат Испании Барселона Жирона 6:1

Последние результаты Челси 10.03.2018 Чемпионат Англии Челси Халл Сити 2:1 04.03.2018 Чемпионат Англии Манчестер Сити Челси 1:0 25.02.2018 Чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Челси 2:1 20.02.2018 Лига чемпионов Челси Барселона 1:1 16.02.2018 Кубок Англии Челси Халл Сити 4:0

Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Челси состоится 14 марта на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Челси, которая будет доступная в этой статье 14 марта начиная с 21:45.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!