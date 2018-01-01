Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Испанская Севилья неожиданно обыграла Манчестер Юнайтед и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Манчестер Юнайтед уступил дома Севилье Getty Images

Севилья на Олд Траффорд обыграла Манчестер Юнайтед благодаря дублю от Виссама Бен-Йеддера. Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 (первый матч — 0:0) Голы: Лукаку, 84 – Бен Йеддер, 74, 78 Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг – Феллаини (Погба, 60), Матич – Лингард (Мартиаль, 77), Санчес, Рашфорд – Лукаку. Севилья: Рико – Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро – Нзонзи, Банега – Сарабия, Васкес (Писарро, 87), Корреа (Гайс, 89) – Муриэль (Бен Йеддер, 72) Предупреждения: Рашфорд – Банега, Бен Йеддер, Корреа, Сарабия.

Isport.ua