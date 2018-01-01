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Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Испанская Севилья неожиданно обыграла Манчестер Юнайтед и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.
Манчестер Юнайтед уступил дома Севилье
Манчестер Юнайтед уступил дома Севилье
Getty Images

Севилья на Олд Траффорд обыграла Манчестер Юнайтед благодаря дублю от Виссама Бен-Йеддера.

Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 (первый матч — 0:0)

Голы: Лукаку, 84 – Бен Йеддер, 74, 78

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг – Феллаини (Погба, 60), Матич – Лингард (Мартиаль, 77), Санчес, Рашфорд – Лукаку.

Севилья: Рико – Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро – Нзонзи, Банега – Сарабия, Васкес (Писарро, 87), Корреа (Гайс, 89) – Муриэль (Бен Йеддер, 72)

Предупреждения: Рашфорд – Банега, Бен Йеддер, Корреа, Сарабия.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Севилья
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