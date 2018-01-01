Фонсека: Мы провели фантастическую игру, но допустили одну ошибку.

Паулу Фонсека поделился эмоциями после поражения от итальянской Ромы в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал вылет от итальянской Ромы в 1/8 финала Лиги чемпионов:

"В футболе нельзя говорить о том, честно это или нечестно. Важно сказать здесь о некоторых ошибках. Первое: мы могли все решить еще в первом матче и приехать сюда с другим преимуществом. Второе: мы провели фантастическую игру, но допустили лишь одну ошибку. Даже в меньшинстве у нас 62% владения мячом. Я горжусь командой. Сделать то, что сделали мы, могут только великие команды.

Участие в этом соревновании было фантастическим. Мы выиграли все матчи дома против грандов. В этой фазе мы были выше соперника, но совершили одну ошибку и дорого за это заплатили. Наши болельщики должны гордиться нами, потому что мы сегодня играли как дома.

Что с Марлосом? Все игроки проявляли сегодня храбрость и развивали нашу игру. Да, в атаке мы были не так опасны, но Рома глубоко садились, поэтому у Марлоса было меньше зон.

Бернард уезжает? У нас есть другие игроки. Сейчас мы его потеряем, но найдем ему замену из списка наших футболистов.

Что бы я поменял? Мы провели практически идеальную игру. Даже с минус одним игроком закрывали Рому. В пропущенном голе допустили ошибку с позиционированием обороны", – сказал Фонсека в послематчевом интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, что Шахтер уступил в выездном матче итальянской Роме (0:1), и по сумме двух встреч покинул плей-офф Лиги чемпинов.

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