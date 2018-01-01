Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома – Шахтер 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Донецкий Шахтер уступил Роме и вылетел с Лиги чемпионов. Смотрите видео обзор матча.
Шахтер уступил Роме и покинул Лигу чемпионов
Шахтер уступил Роме и покинул Лигу чемпионов
Getty Images

Донецкий Шахтер уступил итальянской Роме в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Эдин Джеко.

Рома – Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)
Гол: Джеко, 52

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Строотман – Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти – Джеко (Эль Шаарави, 89)

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко (Патрик, 74), Фред – Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард – Феррейра

Предупреждения: Флоренци, Манолас – Степаненко, Фред, Феррейра

Удаление: Ордец, 79 (фол последней надежды)

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Рома, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь