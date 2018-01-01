Рома – Шахтер 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Донецкий Шахтер уступил Роме и вылетел с Лиги чемпионов. Смотрите видео обзор матча.
Донецкий Шахтер уступил итальянской Роме в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Эдин Джеко.
Рома – Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)
Гол: Джеко, 52
Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Строотман – Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти – Джеко (Эль Шаарави, 89)
Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко (Патрик, 74), Фред – Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард – Феррейра
Предупреждения: Флоренци, Манолас – Степаненко, Фред, Феррейра
Удаление: Ордец, 79 (фол последней надежды)
Полная версия правил