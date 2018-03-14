Шахтер, что это было? Реакция соцсетей на вылет "горняков" из Лиги чемпионов

Шахтер проиграл на выезде Роме и покинул Лигу чемпионов.

Шахтер уступил Роме в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1. Таким образом, по сумме двух матчей подопечные Паулу Фонсеки оказались за бортом турнира.

Сразу после матча в соцсетях болельщики благодарили Шахтер за сезон, а также сетовали на то, что "горняки" вылетели едва ли не от самой слабой команды из четвертьфиналистов.

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