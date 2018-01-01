Севилья выбила МЮ из Лиги чемпионов

Испанская Севилья впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Испанская Севилья сотворила одну из сенсаций стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив из розыгрыша Манчестер Юнайтед и впервые сумела выйти в четвертьфинал.

Первый тайм получился небогатым на голевые моменты и, пожалуй, закономерно завершился без забитых мячей.

Фактически команды на двоих создали один момент, когда в концовке тайма Феллайни мощно пробивал в ближний угол, но Рико справился с его ударом.

Второй тайм команды начали активнее и если Севилья никак не могла выйти на ударную позицию, то у МЮ мог забивать Лингард, который получил пас от Лукаку, развернулся с мячом и пробил по воротам - Рико продемонстрировал классную реакцию и отразил этот удар.

Ближе к середине второго тайма игра вновь перешла в спокойное русло и, казалось, команды мысленно стали готовиться к дополнительному времени, а может и к серии пенальти.

Переломным в игре стал выход на замену у Севильи Бен-Йеддера. В первом же моменте он забил гол в ближний угол после проникающей передачи Сарабии.

Спустя четыре минуты Банега выполнил подачу с углового Ленгле скинул мяч на дальнюю штангу, а Бен Йеддер переправил его в ворота, оформив дубль.

Лишь после этого МЮ побежал в атаку, но перед командой Моуринью стояла задача забить три гола. В итоге удалось забить только гол престижа, который на счету Лукаку.

Манчестер Юнайтед — Севилья 1:2 (первый матч — 0:0)

Голы: Лукаку, 84 — Бен Йеддер, 74, 78

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг — Феллаини (Погба, 60), Матич — Лингард (Мартиаль, 77), Санчес, Рашфорд — Лукаку

Севилья: Рико — Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Банега — Сарабия, Васкес (Писарро, 87), Корреа (Гайс, 89) — Муриэль (Бен Йеддер, 72)

Предупреждения: Рашфорд — Банега, Бен Йеддер, Корреа, Сарабия