Шахтер не сумел навязать борьбу Роме и покинул Лигу чемпионов

"Горняки" уступили в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Шахтер уступил Роме в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начало встречи “горняки“ ожидаемо провели без мяча. Римляне захватили инициативу с первых минут матча в надежде на быстрый гол, однако со стартовым натиском “волков“ нашей команде удалось справиться.

В первом тайме болельщики так и не увидели опасных моментов, ожидая, что после перерыва один из коллективов откроет счет.

Во второй половине картина особо не изменилась – Рома старалась атаковать, Шахтер играл по счету и умело оборонялся. Но на 52-й минуте поединка защита донецкого клуба дала слабину – Стротман всего одним пасом вывел Джеко на свидание с Пятовым. Босниец не промазал.

После забитого гола, казалось, что итальянцы наглухо закроются на своей половине поля как это принято делать в этой стране. Однако Рома стала снова бежать вперед, у все того же Джеко было несколько неплохих моментов.

Под занавес встречи дела “оранжево-черных“ стали совсем плохи – за фол последней надежды был удален Ордец. В целом, Иван провел очень плохой матч. Он заметно нервничал и достаточно много ошибался.

Финальный штурм Шахтера не принес ему заветного гола, а выездное поражение 0:1 лишило шансов подопечных Пауло Фонсеки на продолжение еврокубковой весны. Таким образом, по сумме двух матчей “горняки“ оказались за бортом Лиги чемпионов.

Рома – Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)

Гол: Джеко, 52

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Строотман – Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти – Джеко (Эль Шаарави, 89)

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко (Патрик, 74), Фред – Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард – Феррейра

Предупреждения: Флоренци, Манолас – Степаненко, Фред, Феррейра

Удаление: Ордец, 79 (фол последней надежды)