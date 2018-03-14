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Посол ЧМ-2018 Лопырева поддержала Рому в матче с Шахтером

Комментариев: 1
Виктория Лопырева воочию смотрит за противостоянием итальянской Ромы и донецкого Шахтера.
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева
Getty Images

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поддержала итальянскую Рому в повторном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Невероятно теплый прием Ромы, я моментально почувствовала себя частью семьи, разделяя страсть, ожидая волшебства", – написала девушка в Twitter, прикрепив фото с шарфом римского клуба.

Также перед матчем Виктория встретилась с Франческо Тотти, который вручил ей игровую майку Ромы с "десяткой" на спине.

Напомним, что в данный момент Шахтер проводит повторный матч против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме. Первый поединок завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Ранее Лопырева провела экскурсию для экс-голкипера Манчестер Юнайтед Петера Шмейхеля в Ростове.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Виктория Лопырева, Шахтер, Рома
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Комментариев (1)
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Здобуляка    14.03.2018, 00:10
Оценка:  0
Здобуляка
А свидорасы мечтали чтобы она поддержала их шоколадного боха Петю?Не зря поддержала Рому.Рома прошла Шахтёр.
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