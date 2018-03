Посол ЧМ-2018 Лопырева поддержала Рому в матче с Шахтером

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поддержала итальянскую Рому в повторном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Невероятно теплый прием Ромы, я моментально почувствовала себя частью семьи, разделяя страсть, ожидая волшебства", – написала девушка в Twitter, прикрепив фото с шарфом римского клуба.

An incredibly warm welcome at Roma 🇮🇹, I immediately feel part of the family, sharing the passion, waiting for some magic #lamagica @OfficialASRoma ⚽️👏🏽 @ChampionsLeague pic.twitter.com/rLnoFAAset