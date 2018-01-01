МЮ хочет выиграть ЛЧ и не против чемпионства Манчестер Сити в Англии

Андер Эррера заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов и не думает об успехе Манчестер Сити в чемпионате Англии.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера рассказал, что не задумывается о достижениях Манчестер Сити в АПЛ и рассчитывает выиграть со своей командой Лигу чемпионов в текущем сезоне.

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“Я абсолютно не думаю о Манчестер Сити, я думаю исключительно о нашей команде. Победа в Лиге чемпионов была бы для нас невероятным успехом и великим достижением. Но сейчас нужно думать о том, чтобы пройти Севилью - очень сложного соперника.

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Но знаете, если бы можно было подписать какой-то документ, в соответствии с которым Сити возьмет чемпионство в Англии, а мы выиграем Лигу чемпионов - я с радостью его бы подписал“, - цитирует Эрреру Daily Mail.

Напомним, Спорт bigmir)net представил анонс матча Манчестер Юнайтед - Севилья, который состоится во вторник, 13-го марта, в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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