Рома – Шахтер: команды определились с игровой формой

"Горняки" наденут выездной комплект формы.

Шахтер встретится с Ромой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Риме на Стадио Олимпико.

За несколько часов до матча команды показали, в какой форме выйдут на поле.

Игроки донецкого клуба наденут оранжево-белую форму, а Андрей Пятов будет в экипировке зеленого цвета.

В то время как римляне выйдут в форме бордового цвета, а голкипер наденет ярко-синюю футболку и шорты.

Ранее сообщались ориентировочные составы Шахтера и Ромы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, поединок Рома – Шахтер состоится 13 марта в Риме, а на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 21:45.

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