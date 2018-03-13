Рома – Шахтер: стартовые составы команд

Шахтер на выезде попробует не проиграть Роме.

Шахтер 13 марта проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Уже известны составы команд, которые выйдут на поле Стадио Олимпико с первых минут встречи.

Рома: Алисон – Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко.

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Запасные:

Рома: Скорупски, Жезус, Пеллегрини, Шик, Перес, Жерсон, Эль-Шаарави

Шахтер: Кудрик, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко

Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Читай также анонс поединка Рома – Шахтер.