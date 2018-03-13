Рома – Шахтер: ориентировочные составы

Шахтер на выезде попробует не проиграть Роме.

Шахтер 13 марта проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Редакция iSport.ua решила предугадать составы команд, которые выйдут на поле Стадио Олимпико с первых минут встречи.

Рома: Алисон – Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко.

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Отметим, что точные составы станут известны ровно за час до начала игры (20:45 по киевскому времени).

Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Читай также анонс поединка Рома – Шахтер.