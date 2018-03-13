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Рома – Шахтер: ориентировочные составы

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Шахтер на выезде попробует не проиграть Роме.
Предматчевая тренировка "горняков" на Стадио Олимпико
Предматчевая тренировка "горняков" на Стадио Олимпико
ФК Шахтер

Шахтер 13 марта проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Редакция iSport.ua решила предугадать составы команд, которые выйдут на поле Стадио Олимпико с первых минут встречи.

Рома: Алисон – Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко.

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Отметим, что точные составы станут известны ровно за час до начала игры (20:45 по киевскому времени).

Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча. Читай также анонс поединка Рома – Шахтер.

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Теги: футбол, Шахтер, Рома, стартовые составы, Лига чемпионов, ориентировочные составы
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Peyot    13.03.2018, 13:12
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Peyot
Давайте кроты напихайте курицам по самое некуда!
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