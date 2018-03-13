Манчестер Юнайтед – Севилья: анонс матча Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед на родном Олд Траффорд примет испанскую Севилью в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед и испанская Севилья разыграют очередную путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Три недели назад на Пиренеях команда Жозе Моуринью выстояла в первом акте большого спектакля под названием "Севилья – Манчестер Юнайтед", вымучив нулевую ничью. "Андалусийцы" больше атаковала и нанесли 25 ударов, 8 из которых пришлись в створ ворот Давида Де Хеа. Юнайтед же отсиживался в обороне с мыслями не пропустить, как итог один удар в створ из шести. После того поединка Моуринью заявил, что не важно, сколько твоя команда наносит ударов, если все они не опасны.

Перед повторной встречей в Лиге чемпионов, Ман Юнайтед добыл две победы над прямыми конкурентами. "Красные дьяволы" сперва обыграли Челси (2:1), а через тур с таким же счетом расправились и с Ливерпулем. Теперь же манчестерский клуб с отменным настроением готовится к еврокубкам. Жозе Моуринью подтвердил эту мысль, заявив, что он сконцентрирован на будущем матче с Севильей.

А вот настроение у игроков Севильи подпортилось после поражения в последнем туре от Валенсии (0:2). Похоже, что коллектив Винченцо Монтеллы выбыл из борьбы за топ-4 испанской Примеры, и будет довольствоваться лишь Лигой Европы.

Поговорим о кадровой ситуации. Сразу отметим, что плеймейкер Юнайтед Поль Погба, скорее всего, не попадет даже в заявку. На вопрос сыграет ли француз в матче против Севильи, Моуринью ответил: "пока не знаю". Та же ситуация и с Антони Марсьялем. А вот Златан Ибрагимович, по мнению корреспондентов УЕФА, получит свое игровое время в грядущем матче.

13.03.2018 (21:45) Манчестер Юнайтед – Севилья Getty Images

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Байи, Смолинг, Янг – Мактоминей, Матич, Рашфорд, Санчес, Мата – Лукаку.

Севилья: Рико – Лайюн, Ленглет, Меркадо, Эскудеро – Васкез, Банега, Н`Зонзи – Сарабия, Мурьель, Корреа.

Не сыграют: Рохо, Блинд, Джонс, Эррера.

Под вопросом: Погба, Марсьяль – Каррису, Коршья, Навас.

Букмекеры из bet 365 отдают предпочтение коллективу из Олд Траффорд. Так, ставки на победу Ман Юнайтед принимаются с коэффициентом 1.61. Успех Севильи оценивается в 6.5. Ничья – 3.89.

Мнение редакции iSport.ua: Манчестер Юнайтед набрал прекрасный победный ход, обыграв своих прямых конкурентов в АПЛ. К тому же, Жозе Моуринью опытный еврокубковый боец. Мало того, что Севилья уступила Валенсии в последнем матче, так и Винченцо Монтелла, который как три месяца возглавил команду, похоже, что не до конца ею может управлять. Исходя из этого предположим минимальную победу хозяйской команды – 1:0.

Напомним, что поединок Манчестер Юнайтед – Севилья состоится во вторник, 13-го марта. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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