Рома – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Рома и Шахтер поспорят за место в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Шахтер 13 марта проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

iSport.ua представляет вашему вниманию анонс встречи Рома – Шахтер.

Накануне

Три недели назад команды встретились в Харькове, где итальянцы сумели открыть счет, однако во втором тайме "горняки" перехватили инициативу и сумели добыть волевую победу (2:1). Таким образом, подопечные Паулу Фонсеки отправились в Рим с минимальным преимуществом.

За день до матча делегация донецкого клуба прибыла в столицу Италии. Главный тренер "оранжево-черных" взял с собой 21 футболиста. Перелет занял чуть более трех часов, после чего самолет успешно приземлился в аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Апеннинский полуостров встретил украинский коллектив теплой, но немного пасмурной погодой – 15 градусов. В день игры синоптики обещают небольшое снижение температуры. В целом, идеальная погода для футбольного матча.

Также в этот день состоялись традиционные медиамероприятия. Паулу Фонсека и Марлос ответили на вопросы представителей СМИ. Позже игроки "горняков" испробовали газон Стадио Олимпико. К слову, он оказался в полном порядке. Неделей ранее здесь провели встречу киевское Динамо и Лацио, а на минувших выходных – Рома принимала Торино.

Что касается игровой формы Шахтера, то здесь нет никаких поводов для беспокойства – пять побед из пяти официальных поединков в 2018 году. За трехнедельную паузу в еврокубках "оранжево-черные" успели разгромить Зирку (5:0), Карпаты (3:0) и Ворсклу (3:0). У "волков" также дела обстоят довольно неплохо. Несмотря на поражение от Милана (0:2), команда Эусебио Ди Франческо оказалась сильнее грозного Наполи (4:2) и Торино (3:0).

Слова

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека признался, что его команда не будет отсиживаться в обороне.

"Я могу обещать, что Шахтер будет показывать свой футбол. Мы приехали сюда не оборонятся. Возможно, иногда это не будет получаться из-за соперника, но мы прятаться от игры не будем".

Полузащитник команды Марлос отметил, что Шахтеру важно продемонстрировать свою игру, несморя на сильную поддержку со стороны итальянских болельщиков.

"Завтра у нас отличный шанс сыграть в таком важном поединке. Мы понимаем, как будет сложно. Главное – показывать свою игру. Неважно, сколько будет болеть против нас".

А наставник римского клуба Эусебио Ди Франческо настраивает своих подопечных на победу в поединке.

"Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли формацию и баланс. В первом матче мы допустили ошибки – не только индивидуальные, но и как команда. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику".

Интересные факты

– Рома не играла в четвертьфинале десять лет;

– Итальянский клуб уступил в пяти последних матчах 1/8 финала;

– Статистика Шахтера против "волков" в Риме: 1 победа, 1 поражение.

О взаимоотношениях Шахтера и Ромы вы можете ознакомиться здесь.

Букмекеры

Компания bet365 считает безоговорочным фаворитом встречи хозяев поля, принимая ставки на победу Ромы с коэффициентом 1,72. Успех Шахтера оценивается в 4,75. А ничейный исход поединка – 4,2.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Рома: Алисон – Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко.

По-прежнему не сыграет отстраненный Дарио Срна, а также травмированный Максим Малышев. Итальянцам не поможет Рик Карсдорп и Лука Пеллегрини. Под вопросом участие Грегуара Дефреля.

Прогноз нашей редакции – 1:1.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на Олимпийском стадионе в городе Рим (Италия). Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Ундиано Мальенко. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Александр Коршиков, iSport.ua

Читать @korshykov