Бешикташ – Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч

Бавария является фаворитом по мнению букмекеров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Бешикташа.

Прогноз на матч Бешикташ – Бавария от букмекеров Getty Images

Бавария в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Стамбуле сыграет против Бешикташа.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех стамбульцев оценивается в 5,5, ничейный исход – 4,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу Бешикташа – 4,8. Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Бешикташ – Бавария состоится 14 марта на стадионе Водафон Парк в Стамбуле.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 19:00 по киевскому времени.

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