Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бешикташ – Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч

Комментариев: 0
Бавария является фаворитом по мнению букмекеров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Бешикташа.
Прогноз на матч Бешикташ – Бавария от букмекеров
Прогноз на матч Бешикташ – Бавария от букмекеров
Getty Images

Бавария в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Стамбуле сыграет против Бешикташа.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех стамбульцев оценивается в 5,5, ничейный исход – 4,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу Бешикташа – 4,8. Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Бешикташ – Бавария состоится 14 марта на стадионе Водафон Парк в Стамбуле.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 19:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Бавария, Бешикташ, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь