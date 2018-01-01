Барселона – Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона – Челси? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Барселона – Челси.

Барселона в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Челси (первый матч в Лондоне завершился вничью 1:1).

В Украине встречу Барселона – Челси в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5 и Матч ТВ.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Челси состоится 14 марта на стадионе Камп Ноу в Барселоне.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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