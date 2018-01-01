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Марлос: Главное показать свою игру в матче с Ромой

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Полузащитник Шахтера Марлос поделился ожиданиями от повторного поединка с Ромой в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер Донецк

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Марлос ответил на вопросы журналистов накануне ответного поединка против итальянской Ромы:

– Насколько психологически готовы, ведь завтра 45 тысяч фанатов, а то и больше, будут болеть против вас?

– Завтра у нас отличный шанс сыграть в таком важном поединке. Мы понимаем, как будет сложно. Главное – показывать свою игру. Неважно, сколько будет болеть против нас.

– Изучали ли вы персонально игру защитников Ромы, а именно Александра Коларова?

– Коларов отличный игрок, техничный. Но у нас тоже на каждой позиции отличные игроки. Мы постарались изучить всю Рому и завтра намерены продемонстрировать бой.

– В первом тайме в Харькове Шахтер не был готов к позиционному прессингу Ромы. Нашли ли вы противоядие?

На самом деле, это была определенная адаптация. Не забывайте, мы перед тем матчем провели только одну игру в чемпионате.

Да, были сложности в первом тайме, но послушав Паулу в раздевалке после 1 тайма, во втором мы смогли откорректировать нашу игру.

Отметим, что в первом матче в Харькове Шахтер добыл волевую победу над Ромой (2:1). Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится во вторник, 13-го марта, в Риме на Олимпийском стадионе.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Паулу Фонсека заявил, что его подопечных ждет тяжелой матч против Ромы, однако они очень мотивированы.  

По материалам: iSport.ua

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Марлос, Шахтер, Рома
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